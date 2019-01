Eleição FAEPA: Justiça do Trabalho anula chapa encabeçada por Carlos Xavier

Na sexta-feira(18), a juíza da 4ª Vara do Trabalho, Érika Vasconcelos de Lima Dacier Lobato, em decisão de tutela antecipada, impungou a chapa “Novo Pará, Novo Brasil”, encabeçada pelo atual presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Carlos Xavier (foto), que tenta a reeleição e está há mais de 30 anos na instituição. A eleição da Faepa está marcada para acontecer no dia 13 de março.

De acordo com a magistrada, os documentos apresentados pela chapa “Nova Feapa”, encabeçada por Luciano Guedes (foto), revelam que a chapa de Carlos Xavier não apresentou a documentação necessária a fim de efetuar o registro, conforme exigido pelos artigos 54 e 56, do Estatuto da Faepa.

Com base nos documentos apresentados no pedido de liminar, a juíza Érika Lobato anulou a inscrição da chapa de Carlos Xavier e solicitou que seja publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará apenas o registro e a legitimidade da chapa “Nova Feapa”, que cumpriu todos os requisitos.

