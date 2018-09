Eleições 2018 no Pará -Justiça Eleitoral indefere sete candidaturas ao Senado no Pará; três aguardam julgamento de recurso pelo TSE

TSE julga recursos de candidatos ao Senado no Pará. — Foto: José Cruz/Agência Brasil

O TRE-PA considerou outras 54 candidaturas inaptas à concorrer aos cargos de deputado federal, deputado estadual e suplente de senador. Veja lista.

Até esta quarta-feira (19), a Justiça Eleitoral indeferiu sete candidatos ao Senado no Pará. Veja na tabela a seguir. Quatro deles já estão inaptos à concorrer às Eleições 2018. Em outros três casos, ainda cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações foram divulgadas no site do TSE.

O prazo para julgamento dos registros terminou na segunda-feira (17). Outras 54 candidaturas foram consideradas inaptas, entre elas oito para o cargo de deputado federal; 38 para estadual, e 10 para suplentes de senador.

Candidaturas ao Senado no Pará indeferidas pelo TRE-PA

Candidato / Partido Motivo Situação

Anivaldo Vale (PR) Indeferimento de partido ou coligação Inapto

Cel. Osmar Nascimento (PDT) Ausência de requisito de registro Apto

Francisco Alves (PRB) Ausência de requisito de registro Inapto

Ibanês (PTC) Ausência de requisito de registro Inapto

Mário Couto (PP) Ausência de requisito de registro Inapto

Prado Sá (PP) Ausência de requisito de registro Apto

Wlad (SD) Gasto ilícito de recursos (Lei 9.504/97)/ Ficha Limpa (LC 64/90)/ Abuso de poder (LC 64/90) e Impugnação Apto

Segundo a Justiça Eleitoral, o candidato inapto está sem habilitação para ser votado na urna eletrônica. Neste caso, se o eleitor digitar o número do candidato inapto, o voto será nulo.

Já os candidatos indeferidos que continuam aptos são aqueles julgados irregulares por não atender condições necessárias para o deferimento do registro, mas que interpôs recurso e aguarda julgamento por instância superior.

Neste ano os eleitores vão às urnas para escolher presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. A votação será no dia 7 de outubro.

