Eleições 2020: Nando é um dos vereador mais bem votado em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – O Vereador Valfride Rodrigues dos Santos (NANDO-PROS), foi eleito com 414 votos, e ficou o quarto mais votado na eleição de 2020 em Novo Progresso.

Valfride Rodrígues dos Santos (NANDO), 42 anos é morador do Assentamento Nova Fronteira, natural da cidade de Matelândia(PR), vive em união estável com Berenice e tem dois filhos.

Nando (PROS), foi o quarto vereador mais votado de Novo Progresso nesta eleição com 414, falou com exclusividade ao Jornal Folha do Progresso após sua vitória no domingo, dia 15 de Novembro.

Durante a entrevista, Nando (PROS) lembrou as dificuldades de realizar a campanha devido ao coronavírus. “Foi uma eleição difícil, por causa da pandemia. Mas seguimos em frente, levamos nossa proposta e saímos vitoriosos dessa campanha, o que nos deixa orgulhoso, mas cientes da nossa responsabilidade”.

O vereador que está eleito para seu primeiro mandato disse que ser bem votado da eleição aumenta sua responsabilidade junto com seus eleitores. “Quero agradecer pelos 414 votos, pessoas que depositaram em nós a confiança para ser vereador pela primeira vez”. “Foi uma votação expressiva, diante dos eleitores que faltaram as urnas, ser bem votado mostra que estamos no caminho certo”.

Nando lembrou que “Novo Progresso tem muitos desafios, apoiei o prefeito Macarrão, mas isto não impede de sermos parceiros da nova gestão, tudo que for bom par nossa cidade vamos apoiar e fazer novos projeto e dar uma resposta a população que acreditou no nosso trabalho.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

