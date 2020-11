Eleições 2020 – Nota de Esclarecimento

JORNAL FOLHA DE PROGRESSO , em respeito aos eleitores, amigos, clientes, autoridades Estatal, ESCLARECE que está tomando todas as medidas cabíveis para posterior se manifestar definitivamente sobre a publicação da pesquisa do dia 14 de novembro de 2020 elaborada pela DESTAK registrada no TRE – PA N° 07070/2020 onde aponta o candidato MARACARRÃO liderando a corrida eleitoral.

You May Also Like