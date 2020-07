Eleições 2020: TRE recebe inscrições para o cargo de mesário

Pará deve contar com pelo menos 80 mil mesários voluntários (Foto:Agência Brasil)

Com a definição das datas das eleições deste ano, que serão marcadas pela escolha dos novos gestores municipais em todo o país, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) está recebendo inscrições para o cargo de mesário voluntário nas Eleições 2020. O Pará tem aproximadamente 18 mil seções eleitorais, distribuídas em 144 municípios, e deve contar com pelo menos 80 mil mesários voluntários. De acordo com o Secretário de Gestão de Pessoas do TRE do Pará, Rodrigo Valdez, cada mesa receptora de votos deve ter quatro membros e cada local de votação, pelo menos um supervisor.

A convocação dos mesários é feita por meio de edital publicado pelo Cartório Eleitoral, e também por uma “notificação” que normalmente é endereçada ao trabalho ou à moradia do convocado. “Neste ano, o Tribunal regulamentou a possibilidade de que os cartórios eleitorais enviem a notificação de convocação por email ou aplicativo de mensagem, desde que previamente autorizado pelo eleitor”, explica Rodrigo Valdez.

Quem pretende ser mesário voluntário nas eleições municipais ainda pode se inscrever. Os requisitos são: que o eleitor seja maior de 18 anos; que esteja em situação regular de sua inscrição na Justiça Eleitoral. “As inscrições continuam abertas, ainda por tempo indeterminado, no site do TRE-PA. Não poderão servir como mesários, entretanto, os parentes de candidatos, membros de diretórios de partidos políticos, entre outros, conforme restrição do Código Eleitoral”, pontua o Secretário.

Ele destaca a importância do processo eleitoral para a democracia no país. “A Justiça Eleitoral entende que a atuação voluntária do eleitor no processo de recepção dos votos é fator crucial para a construção de uma cidadania ativa e participativa, importando não apenas na solidariedade social, mas na criação de um valor expressivo para a vida política de um país democrático”, finaliza Rodrigo Valdez.

Participação

Pelo segundo ano, o autônomo Elton Amaral, 27 anos, será mesário voluntário em um processo eleitoral. “Eu fui presidente de seção e a experiência foi maravilhosa. A minha seção não teve problema, nem atraso, foi um trabalho muito bom”.

Para as eleições deste ano, Elton Amaral diz que será um desafio. “Esse ano, creio que é um ano de mais desafios para todos nós voluntários. Eu vejo este trabalho muito importante para você, como cidadão, participar de um momento histórico para a sociedade, para o nosso país”, comemora.

Para inscrição como Mesário Voluntário basta acessar o site oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Pará neste site, buscando as abas Eleições e Eleitor / Mesário.

