Eleitor que não votou nas últimas três eleições deve regularizar situação até segunda (6)

Se a situação estiver irregular, é precisao ir ao cartório eleitoral mais próximo munido de documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor. O início do processo pode ser feito pela internet, por meio da página do Tribunal Superior Eleitoral.

É preciso ir ao cartório mais próximo com documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor Eleitores que não votaram nas últimas três eleições têm até a próxima segunda-feira (6) para regularizar a situação. Lembrando que cada turno representa uma eleição.

