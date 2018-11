Eleitores podem fazer biometria a partir desta sexta

Processo chega agora a mais 36 municípios do interior do Estado

(Foto: Oswaldo Forte/O Liberal) -A partir desta sexta-feira (9), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará dá início a mais uma etapa do processo de recadastramento biométrico dos eleitores do Estado, em que 36 municípios do interior vão atualizar os dados perante à Justiça Eleitoral. O órgão garante que a biometria é uma ferramenta que melhora a segurança e a legitimidade do voto, já que são coletadas as impressões digitais para identificar cada eleitor. Nesta eleição, 54 municípios paraenses já realizaram a votação com a biometria. No total, foram cadastradas 3.492.534 digitais de eleitores, o que corresponde a 63,5% do eleitorado paraense.

No recadastramento do eleitor são coletados os dados biométricos por meio de sensores de scanner de alta definição. As impressões usadas são de todos os dez dedos das mãos, além da assinatura digitalizada e de uma foto do eleitor anexada. Para atualizar o cadastro, os cidadãos devem comparecer ao cartório eleitoral da cidade portando um documento oficial com foto e comprovante de residência.

O TRE alerta que os eleitores que não realizarem o recadastramento biométrico terão o título cancelado. Caso isso ocorra, o eleitor não poderá se inscrever em concurso ou prova para cargo público, não poderá obter passaporte ou carteira de identidade, entre outras punições.

Os municípios que recebem o processo de recadastramento a parte desta sexta-feira são Almeirim, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Terra Santa, Anajás, Soure, Breu Branco, Curionópolis, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Tucumã, Xinguara e Rurópolis. A partir da próxima quarta-feira (14), é a vez de Placas, Abaetetuba, Igarapé-Açu, Marabá, São Domingos do Araguaia, Aveiro, Itaituba e Trairão.

Já os municípios de Altamira, Faro, Eldorado dos Carajás, Goianésia do Pará, Ourilândia do Norte, Piçarra e São Francisco do Pará podem realizar o recastramento no dia 21 deste mês. Ao final de novembro, no dia 28, Cametá recebe a biometria. Por último, no dia 12 de dezembro, são os municípios de Salvaterra, Magalhães Barata e Redenção.

Por: O Liberal 9 de Novembro de 2018 às 07:14

