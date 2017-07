Eleitores podem realizar recadastramento biométrico na UFPA

Agendamento é feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Nas eleições 2018, os mais de 1 milhão de eleitores belenenses irão usar biometria, ou seja, a identificação por impressão digital. Em Belém, um dos pontos de atendimento é a Universidade Federal do Pará (UFPA). Para realizar o recadastramento, o eleitor precisa fazer o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

É necessário portar documento original com foto – carteira de identidade, carteira de trabalho, habilitação –, comprovante de residência atual e o título de eleitor. Na UFPA, o posto fica no bloco M do Campus Básico, próximo ao portão principal da Universidade, que fica na avenida Bernardo Sayão.

Leônidas Soares, um dos coordenadores do Centro de Atendimento, explica que pelo grande espaço e rápido atendimento, o posto recebe eleitores de vários bairros da cidade. “Como aqui é um centro grande, tem muitas pessoas que vêm de lugares mais longes por não conseguirem agendar no centro mais próximo. Vem gente de Mosqueiro e Outeiro”, completa.

Além da biometria, o posto também presta serviços como Alistamento Eleitoral para maiores de 16 anos; transferência; 2º via do Título de Eleitor; e revisão de dados cadastrais. Também são distribuídas 50 senhas por ordem de chegada às 8h no local. Para Ruth Sepaul, estudante do curso de publicidade na UFPA, o atendimento foi rápido e fácil. “Foi tranquilo, os atendentes conferiram meus dados e poucos minutos depois já tinha meu novo título impresso em mãos.”

Além do centro de atendimento na Universidade, o TRE disponibiliza mais oito postos: CAE Pedreira; Cartório Eleitoral de Icoaraci; Castanheira Shopping Center; Companhia Docas do Pará; PAE Mosqueiro; Parque Shopping; Posto São Francisco; e Shopping Grão Pará. O recadastramento biométrico em Belém será realizado até o dia 23 de Março de 2018.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...