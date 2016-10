Elevador de hospital cai com paciente dentro

Uma paciente e a acompanhante dela passaram um momento de medo e desespero com a queda do elevador do Hospital Geral de Parauapebas, sudeste paraense, ocorrido neste domingo (16). Por pouco não ocorreu uma tragédia no hospital inaugurado há três meses.

Um vídeo enviado ao DOL, pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), mostra o momento em que os bombeiros tentam fazer o resgate das vítimas.

O Hospital Geral de Parauapebas é administrado pelo Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), entidade que no site oficial se apresenta como uma instituição sem fins lucrativos.

De acordo com o Sindmepa, o Grupo, que atua em estados como São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas e também no Distrito Federal, é alvo de várias ações movidas pelo Sindicato.

A causa do acidente deverá ser apontada pelo resultado da perícia do Corpo de Bombeiros, mas a principal hipótese a ser levantada que o motivo foi uma pane mecânica.

O DOL tentou contato com o GAMP. Até a publicação da reportagem não houve quem atendesse as ligações, uma vez que o serviço de atendimento funciona até às 18h.

(DOL)

