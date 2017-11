Eliminada, Minerato detona os participantes de ‘A Fazenda’

Ana Paula Minerato, a mais recente eliminada de “A Fazenda 9”, passou a manhã desta sexta-feira (10) vendo os vídeos de sua participação no reality durante o programa “Hoje em Dia”, da Record.

Ao ficar sabendo que Monick Camargo comentou com Monique que ela dava em cima de Yuri enquanto estava bêbada, a ex-peoa deu risada. “Pode ter certeza que eu jamais tive ciúmes de Monick com Yuri”, revelou. “Imagina, se liga, jamais. O Yuri é um escroto. Não sei o que a Monick disse que me viu fazendo, e aliás saí do reality falando bem dela, a considero uma amiga”, afirmou.

Ana Paula não deixou o assunto “Marcos Harter” passar em branco. Sobre o relacionamento com o cirurgião, ela revela que ele tem duas personalidades.

“A gente se gostou muito no começo. Mas na verdade existiram dois Marcos: o da primeira parte, que eu me encantei, um cara solto, feliz, e o Marcos da segunda parte, que me decepcionou. Terminou como tinha que terminar. Esse Marcos era chato, rude, amargurado com tudo”, explicou ela. “Acho que ele se estragou. Ele tinha chance de ganhar, mas agora acho mais difícil”, alfinetou.



