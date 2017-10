Eliminatórias -Com drama e pênalti polêmico no fim, Holanda vence Belarus e fica à espera de um milagre para sonhar com a Copa

Por ESPN.com.br – Semifinalista na Copa do Mundo de 2014. Derrota nos pênaltis para a Argentina. Terceiro lugar conquistado em uma vitória sobre o Brasil, que pouca gente lembra, quatro dias depois do inesquecível 7 a 1 da Alemanha. Só poderia se esperar que a Holanda pintasse como uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2018, mas aquele time que já foi conhecido como “Carrossel” chega à última rodada das eliminatórias esperando um milagre para se classificar para o Mundial da Rússia.

Neste sábado, em uma partida com ar de dramaticidade, a Holanda visitou Belarus já sabendo que suas chances de conseguir a vaga são remotas. A vitória por 3 a 1, garantida graças a um pênalti polêmico aos 39min do segundo tempo, fez com que a equipe laranja ainda sonhe com a Copa. Um sonho um tanto distante.

Os 8 a 0 da Suécia sobre Luxemburgo fizeram com que os suecos abrissem uma vantagem enorme no saldo de gols antes de a bola rolar: 14. Assim, a Holanda entrou em campo sabendo que precisava de duas goleadas, contra Belarus e justamente contra a Suécia, para sonhar com uma vaga na repescagem.

Aconteceu, sim, uma profecia às avessas do técnico Dick Advocaat. Nesta semana, perguntado sobre como a Holanda se portaria se a Suécia goleasse Luxemburgo por 8 a 0, ele afirmou: “A Suécia não vai vencer por 8 a 0, essa pergunta é estúpida.”

A necessidade de um resultado elástico fez com que a Holanda se lançasse ao ataque desde o começo. Aos 24min, Davy Proepper abriu o placar. Após cruzamento da direita, Arjen Robben ajeitou, e o meia do Brighton & Hove Albion completou para as redes. A esperança renascia.

No entanto, os outros gols não vieram. Pior: se uma vitória magra ainda daria chances matemáticas de classificação para a Holanda, o empate significaria a eliminação. E foi isso que aconteceu aos 10min da segunda etapa, quando Belarus aproveitou contra-ataque, e o lateral-esquerdo Maksim Volodko bateu cruzado para igualar o placar.

A eliminação da Holanda parecia definida quando, aos 39min, um pênalti polêmico salvou a equipe. Após cobrança de escanteio, o árbitro viu um puxão de camisa e anotou a penalidade. Robben cobrou e marcou. Nos acréscimo, Memphis Depay bateu falta e definiu o placar: Holanda 3 a 1, de virada.

