Eliminatórias -Croácia se complica e deixa Islândia na boa por vaga na Copa do Mundo

Por LANCE!- Jogadores comemoram um dos gols da Islândia sobre a Turquia (Foto: STR / AFP Fornecido por Areté Editorial S/A) – A Croácia se complicou na busca por uma vaga na Copa do Mundo. A equipe vencia até os minutos finais, mas levou o empate da já eliminada Finlândia e ficou no 1 a 1. Bom para a Islândia, que foi até Eskişehir e bateu a anfitriã Turquia por 3 a 0. No outro jogo da chave, a Ucrânia bateu Kosovo por 2 a 0 e segue com chances.

A Islândia lidera o Grupo I das Eliminatórias europeias, com 19 pontos. O Croácia caiu para segundo, com 17, empatada com a Ucrânia. Já a Turquia (14), com a derrota, foi eliminada. Finlândia (7) e Kosovo (2) já estavam fora.

Na próxima rodada, a Islândia deve confirmar a sua primeira participação na Copa do Mundo se vencer a lanterna Kosovo, em casa. Já a Ucrânia e Croácia se enfrentam em outro jogo do Grupo I, que deve definir quem vai para a repescagem. O empate classifica os croatas. Para cumprir tabela, a Finlândia recebe a Turquia.

Na Turquia, a Islândia surpreendeu os donos da casa e venceu bem. O primeiro gol saiu aos 32. Após chutão do goleiro, a bola sobrou na esquerda para Bodvarsson, que cruzou na medida para Gudmundsson abrir o placar. O segundo saiu com Bjarnason, após outro bom passe de Bodvarsson.

Na volta do intervalo, a Islândia meteu o terceiro. Após escanteio cobrado, Gunnardsson cabeceou sozinho e, em cima da linha, Arnason marcou.

Já a Croácia teve mais problemas do que imaginava. Apesar de ter um meio de campo criativo, com Modric, Rakitic e Brozovic, a seleção demorou a engrenar. Mas o lance que deu tranquilidade à torcida saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, a zaga tentou cortar. Quando a bola estava entrando, Mandzukic evitou gol contra e empurrou para o fundo da rede.

No entanto, aos 45 minutos do segundo tempo, veio o castigo. Após lançamento para a área, a zaga falhou e Soiri bateu na saída do goleiro Subasic.

Em Kosovo, a Ucrânia fez 2 a 0 na seleção local. Paqarada (contra) e Yarmolenko marcaram os gols da vitória.

