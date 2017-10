Eliminatórias -Estados Unidos atropelam Panamá e ficam a uma vitória de se classificar para a Copa

Por ESPN – Pressionada antes do início da rodada, a seleção dos Estados Unidos conseguiu reverter sua situação e está agora a um triunfo de carimbar a vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Goleou a equipe do Panamá por 4 a 0, no Orlando City Stadium, na noite desta sexta-feira, pela penúltima rodada da eliminatória da Concacaf.

Com o triunfo, os Estados Unidos trocaram de posição justamente com o Panamá. Agora ocupam a terceira colocação, com 12 pontos, na zona de classificação direta ao Mundial. Já a equipe panamenha é a quarta, com dez, na zona de repescagem.

Mas a tabela pode ficar embolada porque a equipe de Honduras jogará com a Costa Rica, neste sábado. Se vencer, fará os mesmo 12 pontos dos EUA, embora leve desvantagem nos critérios de desempate. De qualquer forma, os panamenhos ficariam na quinta colocação, fora até da repescagem.

Uma vitória hondurenha não deve ser ruim para os americanos.

Se os EUA derrotarem a equipe de Trinidad e Tobago na próxima terça-feira, na última rodada da eliminatória, vão confirmar a vaga no Mundial. Já o Panamá terá obrigatoriamente de derrotar Costa Rica e torcer por outros resultados na rodada.

Os gols da noite desta sexta-feira foram de Pulisic, aos 8, Altidore, aos 19 e aos 43 do primeiro tempo. Wood fechou placar aos 18 da etapa final.

