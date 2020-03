Em 17 dias, já choveu mais do que a média histórica para novo Progresso

Segundo o Núcleo “Adama Clima” instalado em Novo Progresso, já choveu 392 milímetros na cidade só na primeira quinzena de março.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Conforme levantamento de dados do Laboratório de Meteorologia (ADAMA), do Núcleo instalado em parceria com Agro Amazonia e Fazenda Estância Medianeira em Novo Progresso, os primeiros 17 dias de março , o índice pluviométrico já ultrapassou a média histórica de 295mm de chuvas esperadas para março na cidade de Novo Progresso.

Normalmente, o período de chuvas começam na região a partir de fevereiro, mas em 2020 foi diferente. As chuvas já começaram a ser registradas desde o primeiro dia do ano. A previsão dos meteorologistas é de que o período de chuvas siga até o mês de julho.

A previsão de recorde de chuvas em 2020 supera as expectativas anteriores, ainda mais porque o ano de 2019 já teve mais volume de chuvas do que o historicamente registrado.

Cheia passa por cima da ponte do rio jamanxim

