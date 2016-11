Em 2017, Santarém vai sediar maior evento indígena esportivo do Brasil

O ano de 2016 ainda nem acabou, mas as novidades para o próximo ano já estão sendo anunciadas. No esporte, Santarém tem motivos para comemorar. A cidade será sede, pela primeira vez, dos Jogos dos Povos Indígenas.

O maior evento esportivo indígena do Brasil será realizado em março de 2017. Santarém foi escolhida para sediar os jogos após uma reunião entre o prefeito eleito da cidade, Nélio Aguiar, o deputado federal José Priante e o Ministro de Esporte, Leonardo Picciani. O anúncio oficial foi feito na página do Ministério do Esporte.

SAIBA MAIS:

> Oito etnias disputam 10 modalidades no I Jogos Indígenas do Baixo Tapajós

Também esteve presente no encontro o coordenador de Esportes Tradicionais e Culturais do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, Carlos Terena, que foi até a sede do Ministério do Esporte buscar auxílio para a volta dos Jogos dos Povos Indígenas.

No retorno dos jogos, a previsão era que a cidade de Bertioga (SP) fosse o palco das disputas. O evento é realizado desde 1996, e não acontece desde 2009. Em 2015, Tocantins recebeu os Jogos Indígenas Mundiais.

Em 2016, Santarém sediou pela primeira vez os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. As provas das 10 modalidades foram disputadas na vila balneária de Alter do Chão e contou com a participação de oito etnias da região oeste do Pará.

Seja o primeiro a comentar

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.

Por GloboEsporte.comSantarém, PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...