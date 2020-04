Em 24 horas, PRF apreende uma tonelada de cocaína

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ontem (26) de manhã, uma nova apreensão de cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína foi feita na cidade de Nova Mutum, em parceria com a Polícia Militar, também no fundo falso de um caminhão.

De acordo com a PRF, a primeira apreensão ocorreu em Campo Verde, onde os agentes encontraram 510 quilos de cloridrato de cocaína (a droga em pó), no fundo falso de um caminhão, na manhã de sábado (25).

Policiais rodoviários federais (PRF) fizeram, em 24 horas, duas apreensões de cocaína que totalizaram uma tonelada da droga. As apreensões foram feitas no último fim de semana, no estado de Mato Grosso.

