Em 3 dias, 50 pessoas são mortas no Pará

Dados preliminares do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) obtidos pelo DIÁRIO apontam que – de sexta (20) até as 16h de ontem (22) ocorreram 50 mortes violentas no Pará, sendo 38 somente na Região Metropolitana de Belém (RMB) e 12 no interior do Estado. Outro levantamento feito pelo DIÁRIO mostra que 32 homicídios da RMB tiveram características de execução.

Uma fonte do Sistema de Segurança se diz perplexa: “Nunca tinha visto 27 mortes na RMB em praticamente um só dia. Já tinha visto 24 homicídios na RMB de sexta a domingo, ou seja 3 dias. Isto aconteceu em janeiro de 2014”. Ela também diz que nunca tinham sido registradas 36 mortes em todo o Estado em praticamente um só dia.

RECORDES

A administração Simão Jatene vem batendo todos os recordes quando o assunto é morte violenta. No ano passado, foram 4.196 registros, número nunca registrado na historia do Estado. Já em outubro do ano passado, o Pará teve 360 homicídios dolosos, fato nunca ocorrido antes.



No último dia 20, foi registrado o recorde diário de homicídios dolosos no Pará: 30 registros; e o recorde diário de homicídios na Região Metropolitana, que ficou com 27 casos.

