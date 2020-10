Em Alenquer, jovem é presa após ser pega com pedras de oxi escondidas em pacotes de café

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia, Celiandre da Silva estava com uma encomenda que tinha vindo de Manaus, no Amazonas, em uma embarcação. Após revista a suspeita, a Polícia encontrou a droga dentro de pacotes de café.

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante na noite de sábado (24) em Alenquer, no oeste paraense, após ser pega com 220g de entorpecentes, aparentemente, oxi.

