Em Alerta! Aumenta morte por meningite em Novo Progresso

(Foto – caramujo pode transmitir meningite) -Houve um aumento de óbitos em Novo Progresso em decorrência desta infecção.

Embora a direção do HMNP não soubesse confirmar as mortes, mas o Jornal Folha do Progresso levantou que duas pessoas foram transferida para hospital da cidade de Santarém e vieram a óbito com laudo da doença. Outra esta em diagnostico com os mesmos sintomas aguardando ser transferida.

Leia Também:Alerta para o controle do mosquito da dengue e caramujos africanos em Novo Progresso

O Hospital não divulgou boletim epidemiológico a Secretaria de Saúde do Município não responde as solicitações da imprensa. O caso veio a tona através do Vereador Samuel (PSDB) , que também e Técnico em Enfermagem na câmara Municipal no uso da tribuna neta terça-feira(14), “ o caso é serio , a sociedade precisa participar e combater o caramujo” – “Precisamos agir rápido, organizando um mutirão na cidade, com objetivo específico de acabar com esses caramujos, pois já foram vários casos, agora mais um e outros podem vir se não tomarmos providências” discursou o Vereador.

Embora é preciso prudência ao analisar os dados , vivemos essa realidade não só no Município, Estado, como em todo o Brasil. É importante rapidez no diagnóstico. Tanto que o protocolo permite que, com suspeita clínica e sem exames, o médico pode iniciar o tratamento como meningite bacteriana e, ao confirmar, encaminhar o paciente para hospitais especializados”, explica o técnico.

Incidência

“As meningites acometem indivíduos de todas as faixas etárias, entretanto, o grupo etário de maior risco são as crianças menores de 5 anos, principalmente as menores de 1 ano, possivelmente por conta das suas condições imunitárias. Já a maior letalidade nas faixas etárias de 20 a 34 anos pode se explicar por conta da demora em buscar um atendimento médico, realizando automedicação por achar ser apenas uma gripe”, ressalta. Já o Ministério da Saúde fez uma alteração no calendário de vacinação e passará a ofertar, a partir do próximo ano, a imunização da meningite C também para os adolescentes. A mudança tem o objetivo de proteger mais de 7 milhões de adolescentes, uma vez que o efeito da dose vai enfraquecendo ao longo do tempo.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

