Em Altamira, agentes prisionais encontram meio quilo de maconha em colchão

Colchão foi entregue por mulher de detento na portaria da unidade

A equipe de agentes penitenciários do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) encontraram cerca de 579 gramas de maconha no interior de um colchão durante uma revista na unidade. A droga foi apreendida por volta de 10h30 do sábado (05), quando os funcionários estavam realizando uma ação preventiva de revista de materiais para visita.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a equipe do CRRALT, percebeu que o colchão apresentava costuras diferentes e decidiram abrir para fazer uma vistoria, momento em que a droga foi achada.

O colchão foi entregue por uma mulher identificada como Josidete de Jesus Lima e deveria ser entregue ao interno Isaias Barbosa Ribeiro, preso na cela 5, do bloco A. Ainda segundo a Susipe, Josidete teria entregado o colchão na portaria do CRRALT e em seguida se retirou da unidade prisional. Até o momento, a mulher ainda não foi localizada pela Polícia.

Fonte:oliberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...