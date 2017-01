Em Altamira elemento acusado de matar uma criança e jogar dentro de poço foi preso pela policia

Informações preliminares dão conta de que pela parte da tarde a Policia depois de investigações e informações conseguiu colocar as mãos no acusado, ele foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia da policia civil. Não tivemos informações sobre os motivos que levaram o bandido ter tirado a vida da criança.

Na manhã de Sábado na cidade de Altamira o corpo de uma criança foi encontrado já sem vida no bairro São Domingos. Segundo as informações que nos foram repassadas a criança teria sido morta com uma barra de ferro e depois teria sido jogado pelo assassino dentro de um posso.

You May Also Like