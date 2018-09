Em Altamira, homem é preso por estuprar a própria filha de doze anos

Moradores da zona rural, tia da vítima levou a criança escondida para a cidade e denunciou caso ao Conselho Tutelar

(Foto: Reprodução) – Edson Pedro da Silva Santos foi preso nesta quinta-feira (13) em Altamira por abusar sexualmente de sua própria, uma criança de doze anos. Os abusos aconteciam na residência da família, na região do Assurini, zona rural do município.

A denúncia partiu de uma parente da menina, que levou o caso ao Conselho Tutelar. Desconfiada do comportamento da criança, a tia da vítima foi até a cidade de Altamira para denunciar a situação até as autoridades. Após passar por exames e atendimento psicossocial na unidade do ProPaz, policiais civis e militares seguiram até a área conhecida como “Travessão do Soldado” para prender Edson.

A mãe da vítima disse à polícia que não sabia dos abusos, mas que o marido é violento e a agredia fisicamente às vezes. Ela disse que ainda que ficou sabendo dos abusos pela sua irmã, e autorizou a tia a levar a jovem para fazer os exames, sem o marido saber, que constataram o estupro. Edson já está preso à disposição da Justiça.

Por: Portal ORM 14 de Setembro de 2018 às 15:53

