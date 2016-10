Em Altamira, jovem é baleado após efetuar disparos contra viatura da PM

Viatura foi atingida com disparos de arma de fogo.

Um jovem acusado de assaltado foi baleado nesta sexta-feira (28), próximo ao bairro Cidade, em Altamira, oeste do Pará. O caso aconteceu na BR-320. Maikon Paiva, de 22 anos foi atingido ao tentar empreender fuga após abordagem de uma guarnição da Policia Militar. No momento em que fugia, o mesmo conseguiu acertar alguns disparos de arma de fogo da viatura policial.

De acordo com informações da Polícia, Maikon praticou pelo menos três roubos no bairro Sudam 2. A moto que ele utilizou para tentar fugir era roubada. Com ele foi encontrado ainda um simulacro.

O baleado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos. Um adolescente de 16 anos, que estava com ele, foi encaminhado para a seccional urbana do Xingu. Ele já cumpriu medidas sócio-educativas pro atos infracionais.



