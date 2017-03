Em Altamira, movimento de mulheres protesta contra reforma da previdência

Grupo também reivindicou implantação de unidade materno-infantil.

Manifestação reuniu cerca de 200 pessoas nesta quarta-feira, 8.

Em Altamira, no sudoeste do Pará, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por um protesto organizado por estudantes, representantes do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade e entidades sociais. O grupo foi às ruas do município em uma passeata nesta quarta-feira (08).

A manifestação contou com a participação de cerca de 200 pessoas e saiu da frente do Hospital Municipal São Rafael, que deverá ser desativado nos próximos dias. As manifestantes querem que o prédio seja reformado para a implantação de uma unidade materno-infantil que não existe no município.

As mulheres seguiram até o prédio do INSS, onde protestaram contra a reforma da previdência social, proposta pelo Governo Federal.

Fonte: G1 PA.

