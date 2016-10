Em Altamira, prefeito nomeia novo secretário após assassinato de titular

O prefeito de Altamira, no sudoeste do Pará, nomeou Wesley Storch como o novo secretário de Meio Ambiente e Turismo de Altamira após o assassinato de Luís Alberto Araújo, no último dia 13, no município.

A vítima foi assassinada com nove tiros, quando chegava em casa, por dois homens que estavam em uma moto, na noite do dia 13 de outubro. A motivação e autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento. Luís Araújo trabalhou como secretário de Meio Ambiente e Turismo de Altamira por mais de dois anos. O corpo dele foi sepultado em Osasco, interior de São Paulo, onde moram os familiares.

O substituto é biólogo concursado, já atuava como analista ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semat) e foi nomeado na última semana.

“O que a gente pode visualizar realmente é que ele deixou bem alinhado, estruturado, cada um sabe o que deve e como deve ser feito. O nosso interesse é manter, sempre com a preocupação de melhorar”, afirmou Storch.

Mesmo sem o esclarecimento do assassinato de Luís Araújo, a equipe da Semat tenta retomar as atividades de fiscalização, licenciamento e limpeza na cidade. O novo secretário reconhece os riscos da profissão principalmente por conta da polêmica que envolve as questões ambientais em Altamira, mas acredita que parcerias com outros órgãos irão ajudar a aplicar com rigor as leis ambientais no município.

“É um trabalho perigoso sim, mas nós temos que ter os respaldos legais e fazer cumprir a lei”, reforçou Storch.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

