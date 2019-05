Em Altamira, PRF apreende 39,79m³ de madeira ilegal

(Foto:Reprodução/Ascom PRF)-Condutor de veículo que fazia transporte do material deverá comparecer em juízo

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira (7), às 5h, um caminhão transportando, de forma ilegal, madeira serrada das espécies Maçaranduba, Pariri, Cedromara e Breu, nos perfis de corte sarrafo e ripa. O flagrante foi registrado no km 630 da BR-230, em Altamira. Diversas outras apreensões do mesmo gênero têm ocorrido no município.

39,79m³ de madeira ilegal foram apreendidos (Ascom PRF)

Dessa vez, a carga apreendida foi de 39,79m³, após abordagem ao veículo. No Documento de Origem Florestal apresentado pelo condutor, o volume constante era de 35m³, divergindo do real. Além disso, os policiais constataram que o guia florestal havia sido emitido de forma fraudulenta, “tendo em vista que a empresa madeireira é da cidade de Cacoal/RO, e o condutor percorreu uma rota de mais de 5 mil km até seu destino final”. “Existe, neste caso específico, a apresentação de uma nota fiscal de empresa provavelmente fantasma criada apenas para dar legalidade a madeira oriunda de cidades da transamazônica” afirma a PRF.

Diante da situação, tanto a madeira, como o caminhão foram apreendidos e estão à disposição das autoridades competentes. Já o condutor precisou assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado ao ser comprometer a comparecer em juízo quando convocado.

