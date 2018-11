Em Altamira vídeo mostra alunas trocando socos, chutes e rolando na lama em briga

Vídeo mostra alunas trocando socos, chutes e rolando na lama em briga no Pará (Foto:Reprodução)

Duas alunas da Escola Municipal Santa Benedita, em Altamira, no sudoeste paraense, brigaram em frente ao colégio nesta terça-feira (20).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver elas trocando socos e chutes, além de rolarem em uma poça de lama. Uma das alunas bate com a cabeça da outra no asfalto. Do lado de dentro da escola, vários alunos presenciam a briga. O site Diário Online optou por não divulgar as imagens da briga.

No vídeo é possível, ainda, escutar risos e pessoas estimulando que elas briguem.

O Diário tentou contato com a Prefeitura de Altamira para saber quais medidas foram tomadas em relação a briga das alunas.

Esse não é o primeiro caso de alunos brigando em escolas no Pará. No início do mês, em Tailândia, alunas brigaram dentro de uma sala de aula. Já no final de Outubro, uma adolescente ficou desacordada após briga entre estudantes no Pará.

