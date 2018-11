Em apelo, Gaby Amarantos dispensa cobertas no Instagram

Fonte:O LIberal Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A paraense Gaby Amarantos chocou os fãs nesta quarta-feira (14) ao publicar uma foto quase sem roupas no Instagram. No registro, a artista posou apenas com botas pretas e um conjunto branco de lingerie, que na imagem são quase imperceptíveis e dão a impressão de que a cantora está totalmente nua. O clipe é de Junior Franch.

