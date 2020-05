Em apenas sete dias, número de casos de covid-19 confirmados saltou de 35 para 85 em Novo Progresso- São 37.859 no Pará

(foto:Arte Jornal Folha do Progresso) – Em uma semana, o número de casos registrados de covid-19 em Novo Progresso triplicou e vem apresentando crescimento diário conforme mostra , o balanço da Secretaria Municipal de Saúde.

Apenas neste sábado (30), foram confirmados mais 4 casos, nas últimas 24 horas — da noite da quinta (28) até a noite desta sexta (29) houve 7 novos casos com 10 internados ,223 em monitoramento, com 37 recuperados. O município não apresentou óbitos e teve 108 casos suspeitos descartados por teste rápido.

Veja o boletim;



A Secretaria de Saúde Publica do Pará (Sespa) apontava um total 37.859 casos registrados ao longo de mais de dois meses em que a pandemia chegou ao Estado. Já nesta última sexta-feira (29), no início a noite, o balanço foi fechado com 37.859 positivados ao todo. No entanto, o maior número de casos registrados ao longo da semana é referente a notificações de dias anteriores, que entraram no sistema tardiamente, segundo a Sespa.

Veja casos no estado do Pará em 31/05/2020.

