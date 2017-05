Em apoio ao golpe da MP 756, ONGs pedem veto

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura – movimento composto basicamente por ONGs radicais – enviou carta à Presidência da República solicitando veto integral às medidas provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional no dia 23 de maio de 2017. O texto original das medidas provisórias dificultava ainda mais a vida dos amazônidas da região de Novo Progresso, no Pará, mas foi alterado no voto para adequar a proteção ambiental à vida das pessoas. As ONGs são contra.

As ONGs alegam que alterar os limites de Unidades de Conservação é o pior caminho para solucionar os problemas de convivência entre a população local e a proteção do meio ambiente. Segunda elas, esse tipo de estratégia apenas agrava o problema. O grupo, entretanto, não aponta qualquer solução para a sobreposição das Unidades de Conservação com as áreas já ocupadas por ocasião da criação da Unidade.

Este blogger gostaria de ressaltar dois pontos. Primeiramente, nenhuma das ONGs que se manifesta agora manifestou-se por ocasião da edição das Medidas Provisórias no final do ano passado. A razão para isso é simples. A MP 756 foi uma contrapartida a elas pela MP 758. Explico: O Ministério do ½ Ambiente aceitou liberar a Ferrovia que ligará a zona agropecuária de Mato Grosso ao Rio Amazonas por meio da MP 758 mediante o aumento das áreas protegidas no entorno da BR 163 (e da nova ferrovia) em detrimento do povo que vive na região.

As ONGs estão reclamando agora porque os guerreiros do Jamanxim se mobilizaram e conseguiram, contra todas as probabilidades, reverter o que seria uma vitória do ambientalismo radical em vitória para o povo da Amazônia.

Segundamente, é necessário ressaltar que essas ONGs que pedem a Michel Temer que vete as medidas fazem dura oposição ao Governo de Michel Temer. Várias das ONGs que pedem os vetos são ligadas e suportam a demanda de Marina Silva pela cassação da chapa que mantem Michel Temer como chefe do Executivo.

Michel Temer deveria mandá-las às favas.

Fonte: Agência Brasil

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...