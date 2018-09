Em Assalto a residência camionete com placa de Novo Progresso é roubada no MT

Foto: Ilustração – Abusados, bandidos invadem casa, rendem família e fazem limpeza, inclusive camionete.

O assalto aconteceu na manhã desta sexta-feira, em plena luz do dia

ABUSADOS – Audaciosos e abusados, dois bandidos armados invadiram uma casa. Renderam a família e fizeram uma “limpeza”. Além de roubarem vários objetos, os bandidos ainda roubaram uma camionete modelo Amarok, com placa de Novo Progresso, no Pará.

Segundo a Polícia Militar (PM) o assalto aconteceu no início da manhã desta sexta-feira, 28, no Jardim Itália, na cidade de Sinop no MT ( a 500 quilômetros de Novo Progresso).

A PM foi acionada. Fez buscas, mas até o momento ainda não conseguiu identificar e prender os dois bandidos. O caso já está sendo investigado por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop.

Da Redação JFP Com informações do Só Notícias.

