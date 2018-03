Em ataque de ciúmes, homem fere outro com oito facadas em Novo Progresso

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (04), em Novo Progresso, depois de esfaquear homem que estava com a ex-esposa na casa dela.

O crime teria sido motivado por ciúmes a vitima estava na residência da ex mulher, o esfaqueado entrou em luta corporal com acusado na madrugada deste domingo.

O acusado Rômulo Francisco Ribeiro Maciel [CORVO], foi preso em flagrante na residência da ex esposa por volta de 03h40min deste domingo,ele foi preso pela policia militar e apresentado ainda na madrugada na delegacia de policia civil onde esta disposição da justiça. Ele foi até residência da ex onde tentava reconciliar, a vitima estava com à ex mulher.

A luta corporal que ocasionou na prisão do acusado ocorreu na residência da esposa Antônia Kellys Costa Araújo, residente na Rua Castanheira s/n, bairro Tom da Alegria III.

A vitima Fabiano Buzarelo, foi ferido com oito facadas e foi internado no HMNP (hospital Municipal de Novo Progresso) onde passou por cirurgia de emergência. Ele se encontra sob observação médica.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...