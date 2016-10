Em áudio, presidente do PT diz que Lula deve ser preso nos próximos dias

“Segundo Rui Falcão, informação veio de fonte confiável”

A prisão pode acontecer hoje (17) ou no aniversario dia dia 27….

O presidente do PT, Rui Falcão, pediu para a militância do partido se preparar para uma “mobilização rápida”, pois teria recebido a informação de que o ex-presidente Lula será preso nos próximos dias e a decisão já teria sido tomada. De acordo com Rui, a fonte é “respeitável”. No áudio, ele fala sobre a prisão do petista e diz que ela pode ocorrer antes do aniversário de Lula, no dia 27 de outubro.

“Eu acho que tem que ter bastante calma neste momento. […] Evidentemente, não tem precisão de data. Existe a suspeita de acontecer na segunda-feira. […] É importante pensar em uma forma de mobilização, forma de acionar rapidamente as pessoas. Não vi nenhum documento, mas pode ser na segunda, na terça, daqui a uma semana, no aniversário de Lula, se bobear. Temos que estar preparados para nos mobilizar rapidamente se isso acontecer”, disse.

Rui Falcão ainda compara a situação com a Ditadura Militar pela qual o Brasil atravessou.

“Sugiro muita reflexão. Lula não é o único alvo. Estamos em uma ditadura. Eleição também tinha na ditadura. Elegia prefeito também. Eles vão querer anular qualquer oposição, exterminar os opositores”, afirma.

Ouça o áudio aqui.

Por Folha do Progresso com Agência

https://youtu.be/01c6Z89YJgc

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...