Em Barcelona, trem colide com plataforma e deixa dezenas de feridos

Um acidente na plataforma de trens de Barcelona, na Espanha, na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 7h05 do horário local, deixou dezenas de feridos.

O trem estava nas proximidades da Estação de França quando não conseguiu parar e colidiu com uma plataforma situada na via 11. De acordo com o condutor, que já trabalha no cargo há sete anos e está em estado de choque, o trem não estava em velocidade alta no momento em que entrou na estação.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelas mídias espanholas, 70 pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Desse total, 54 precisaram de atendimento médico, sendo que um está em estado grave,19 em estado menos grave (entre eles o condutor) e 34 apenas com ferimentos leves.

Para ajudar a ocorrência, seis ambulâncias se dirigiram para a Estação com o intuito de possibilitar assistência médica urgente aos feridos.

O regime de “emergência nos transportes ferroviários” também foi ativado, convocando nove patrulhas policiais e 11 tripulações de bombeiros para a região.

As outras linhas de trem que não foram afetadas continuam trafegando normalmente, com o transporte público funcionando como de costume.

