Em Belém, ato da rede de pessoas trans pede o fim da transfobia

Ato é realizado em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans.

Em 2016, 144 pessoas trans foram assassinadas e violentadas no Brasil.

Na manhã deste domingo (29), membros e apoiadores da ONG Rede Paraense de Pessoas Trans (REPPAT) participaram de um ato em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, na Praça Batista Campos, em Belém. Com o objetivo de debater a busca de direitos, respeito, oportunidades, dignidade, cidadania e fim da transfobia,atos de violência motivados pelo ódio e preconceito contra pessoas ou grupos com identidades de gênero.

“É um ato para entrarmos em contato com a sociedade e é memorial em homenagem as 144 pessoas trans assassinadas e violentadas só no ano de 2016, no Brasil. O nosso país é o que mais mata pessoas trans no mundo”, relata Davi Miranda, membro da REPPAT e do Coletivo de Homens Trans no Pará.

A manifestação teve como tema “Mais amor e menos transfobia”. O ato teve entrega de panfletos com material da ONU e ainda informativos ambulatoriais sobre o projeto transexualizador. Desenhos são vendidos para arrecadar dinheiro para a organização, além da programação cultural com a banda “A Coisa”.

