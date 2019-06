Em Belém, Bolsonaro faz entrega simbólica de chaves de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal votou parecer desfavorável ao decreto do presidente, o que representou uma derrota para o governo.

Em discurso oficial durante a cerimônia de entrega simbólica de chaves do residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci, parte do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a importância das moradias populares e aproveitou para pedir apoio político aos parlamentares presentes, ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e ao governador do Pará, Helder Barbalho.

