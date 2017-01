Em Belém, Imetropará discute normas para indústria cerâmica

Tijolos e telhas padronizados podem acarretar economia para consumidor.

Sindicato da indústria prevê ações de conscientização e orientação.

Uma reunião realizada na última quinta-feira (27), em Belém, entre o Instituto de Metrologia do Pará (Imetropará) e representantes o Sindicato da Indústria de Olaria Cerâmica para Construção e de Artefatos de Cimento Armado do Estado (Sindolpa) discutiu ações de conscientização e orientação para a categoria.

“A finalidade é a valorização do produto proveniente de cerâmica vermelha, incentivar a legalidade e conformidade do material, inibir a concorrência desleal, criar uma cultura de venda técnica e garantir ao consumidor final que os produtos respeitam os padrões específicos exigidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as portarias do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia(Inmetro)”, explicou o presidente do Imetropará, Jorge Rezende.

Segundo o Imetropará, o respeito às normas pode garantir economia para o consumidor que compra blocos, tijolos maciços e perfurados, entre outros itens cerâmicos, de acordo com os padrões específicos exigidos pela ABNT e as portarias do Inmetro nº 558/ 2013, para blocos cerâmicos (tijolos), e nº 005/ 2013 (para telhas).

“Essa economia leva em conta também os custos com argamassa e mão de obra, que aumentam a partir do uso do produto irregular. No caso específico do tijolo, por exemplo, o consumidor pode economizar até 140 unidades por milheiro ao usar tijolos que respeitam os padrões. Sem falar da qualidade garantida do produto”, destacou o diretor da Sindolpa, Rivanildo Hardman.

A Portaria 558/ 2013 aprovou a regulamentação técnica para componentes cerâmicos para alvenaria, cujo objetivo é prevenir práticas enganosas de comércio. A regulamentação se aplica a blocos, tijolos maciços e perfurados, entre outros itens. Os componentes cerâmicos devem trazer, obrigatoriamente, informações técnicas gravadas em uma das faces externas, de forma visível, em baixo relevo ou reentrância. São elas: identificação do fabricante (CNPJ e nome de fantasia ou razão social); dimensões nominais, em centímetros, na seguinte sequência: largura, altura, comprimento; lote ou data de fabricação; e telefone do serviço de atendimento ao cliente ou correio eletrônico ou endereço do fabricante, importador ou revendedor/ distribuidor.

