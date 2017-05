Em Belém, Justiça condena acusados de homicídio a 23 e 19 anos de prisão

Jurados do 4° Tribunal do Júri de Belém, presidido pelo juiz Claudio Henrique Rendeiro, votaram pela condenação. (Foto: Divulgação)

A Justiça do Pará condenou dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio no ano de 2014, em Belém. Marlon Breno da Silva Almeida foi condenado a 23 anos de prisão e Claudismith Pastique da Silva, conhecido por “Smith”, foi condenado a 19 anos de reclusão. Outros dois suspeitos de envolvimento no crime estão foragidos.

A vítima foi Evandro de Lima Machado, de 25 anos, morto no dia 25 de fevereiro de 2014, em via pública no bairro Maracauera, no distrito de Outeiro. As investigações apontaram Marlon Breno como executor do crime, enquanto Cludismith o condutor da motocicleta que deu fuga ao primeiro.

Ainda segundo as investigações, outros dois suspeitos, apontados como traficantes, teriam contratado os réus para assassinar Evandro. O motivo seria uma dívida que a vítima contraiu com drogas.

Segundo a promotoria, Claudismith, que já teria desavença anterior com a vítima por causa de uma mulher, se uniu a Marlon Almeida, para assassinarem a vítima. A arma do crime foi fornecida pelos traficantes, que pagaram R$ 800 a Marlon pelo crime.

Os dois mandantes também respondem pelo homicídio e tiveram o processo separado por estarem foragidos desde a época do crime. Eles estão com prisões preventivas decretadas.

A pena aplicada a Marlon Breno foi de 23 anos, mas foi reduzida pelo tempo que ele já passou encarcerado, restando 20 anos, quatro meses e 25 dias para serem cumpridos em regime inicial fechado.

Já Claudismith, que está preso cumprindo sentença por roubo e tráfico, teve pena aplicada de 19 anos e dois meses, reduzindo-se pelo tempo de encarceramento, restando 17 anos de reclusão para serem cumpridos em regime inicial fechado, na penitenciária onde se encontra na região metropolitana de Belém.

