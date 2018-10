Em Belém – Parada Gay ressalta luta contra homofobia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Só esse ano mais de 400 LGBTI’s foram mortos no Brasil. No Pará, de janeiro a setembro de 2018 foram computados 90 crimes homofóbicos, informa a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. 38 aconteceram na Região Metropolitana de Belém.

