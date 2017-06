Em Belém, polícia apresenta 12 presos suspeitos de assaltar bancos no sudeste do Pará

Quadrilha foi desarticulada em operação realizada em Parauapebas. Bananas de dinamite, munição, fuzis e carros também foram apreendidos.

A Polícia Civil transferiu para a Belém nesta segunda-feira (12) 12 homens presos sob suspeita de participação em assaltos a banco em municípios do sudeste do Pará. Com a prisão do bando também foram apreendidos seis bananas de dinamite, munição, um fuzil, quatro carros e outros materiais supostamente usados nas ações criminosas na região.

Todo o material apreendido foi encontrado em uma chácara distante cerca de 20 quilômetros do centro de Parauapebas. De acordo com a polícia, a quadrilha pretendia assaltar bancos em Curionópolis e Parauapebas, municípios vizinhos no sudeste do Pará. As prisões ocorreram no último dia 7 e outras quatro pessoas ainda conseguiram fugir durante a operação realizada com o apoio da Polícia Militar.

Após serem ouvidos na Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), eles foram encaminhados para unidades do sistema penal no Pará.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...