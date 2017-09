Em Belém-Prefeito Macarrão assinando a adesão ao Programa Municípios Sustentável

Nesta terça-feira (19), o prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (PSC) esteve na Capital do Estado em companhia da secretaria de ação social Michelly Meuchi com a finalidade de buscar e reivindicar junto ao governo do estado melhorias para o município. Macarrão aproveitou e assinou adesão ao Programa Estadual Municípios Sustentáveis.

O programa foi criado por decreto em abril deste anos pelo governador Simão Jatene e tem como objetivo instituir a Política de Desenvolvimento Harmônico Sustentável do Estado do Pará – Pará Sustentável. O decreto visa coordenar ações governamentais e articular parcerias com o setor privado e a sociedade civil, para promover o desenvolvimento do Pará, incluindo ações que serão realizadas em conjunto com as prefeituras, por meio do Programa Municípios Sustentáveis.

No eixo econômico, a meta é do Pará Sustentável, para os próximos 15 anos, é igualar a renda per capita do Pará à média nacional, e promover um crescimento de 5,3% ao ano, criando 3 milhões de empregos até 2030.

Assinatura foi na capital do estado na casa Civil (Foto) , com a presença da Secretária de Estado Izabela Jatene, prefeito Macarrão,secretaria de ação social Michelly Meuchi e o Deputado Hilton Aguiar.

O prefeito aproveitou para reafirmar o compromisso do governo do estado e cobrou o inicio das obras da escola técnica, recurso para HMNP, novas ambulâncias, RAIO –X, e novas viaturas para policia civil e militar, além de outras demandas de algumas obras do estado que estão em total carência no município.

