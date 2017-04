Em Belém – Prefeito procura melhorias para educação do Município

Foto – Prefeito se reúne com secretária de Educação do Estado, na pauta: Caos na escola estadual e retomada das obras da escola Tecnológica do município.

O prefeito Ubiraci Soares foi recebido na tarde desta terça-feira (25) pela secretária estadual de Educação, Ana Cláudia Serruya Hage . Na reunião, que aconteceu na sede da secretaria, em Belém, foi discutido assuntos relacionados a escola estadual Valdemar Lindemayer e retomada da obras da escola tecnológica. Participaram também o deputado estadual Hilton Aguiar, diretora da escola Ilda Araujo, vereadores Juarez Civieiro e Gilberto Luis dos Santos, secretaria de Ação Social Michelly Meuchi e assessores da secretaria do estado.

No encontro o chefe do executivo de Novo Progresso apresentou a secretária estadual de educação as solicitações e necessidades levantadas junto à diretora da escola estadual do município.

O prefeito reiterou o caos que está passando a escola estadual com a falta de professores, profissionais de apoio, falta de carteiras para os alunos, falta de uma nova quadra poliesportiva. Macarrão explicou que a escola só está funcionando porque a prefeitura está cedendo professores e funcionários de apoio. Aproveitou o momento para cobrar o reinicio das obras da Escola Tecnológica que está parada desde 2010.

A secretária se comprometeu em direcionar uma nova quadra poliesportiva para a escola, novas carteiras e solicitou que enviassem para ela um documento informando quais os profissionais de apoio que a prefeitura cedeu e precisa ser contratado pelo estado para tomar ciência e resolver. Quanto aos professores disse que faria o possível para resolver o mais breve possível e que dependeria de um processo seletivo.

Ana Cláudia Serruya Hage explicou que sobre a escola Tecnológica estaria sendo novamente licitada e que até o final de 2018 seria entregue ao município.

Apresentei a secretária as necessidades da nossa escola estadual e ressaltei que se faz necessário que essas reivindicações sejam atendidas com rapidez para que os estudantes tenham as condições necessárias para desenvolver uma boa formação”, destacou o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PSC).

