Em Belterra, casal é preso suspeito de estupro de menores

Nos últimos dias nossa região está sendo “bombardeada” com denúncias e casos de estupro, histórias perturbadoras que revoltam e ao mesmo tempo trás medo e preocupação para muitos pais de crianças e adolescentes. Desta vez, o município de Belterra foi cenário de mais um crime de estupro vulnerável, depois de apuradas as investigações coordenadas pelo delegado Lucivelto Santos da Delegacia de Polícia Civil de Belterra.

Foi efetuada a prisão do casal, Bruna de Assis Costa e Jonatas Silva de Oliveira, nesta sexta-feira (01), acusados de aliciamento de menores, segundo as investigações Bruna aliciava adolescentes para manter relações sexuais com seu esposo (Jonatas), ele que atualmente é funcionário da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Belterra, responsável pela entrega de merenda escolar.

Segundo informações do Delegado Lucivelton, Bruna entrava em cotato com as adolescentes e as aliciava para manterem relações sexuais com o marido, em algumas situações, Bruna participava dos atos libidinosos, e logo após a coisa toda, as adolescentes eram ameaçadas para manterem o sigilo. Diante dos fatos pedimos a busca e apreensão da arma e outros objetos, juntamente com a prisão preventiva do casal.

Segundo informações da polícia, a família de uma das vítimas foi responsável pela denúncia, logo depois de um deslize de Bruna ao convidar a vitima para dormir em sua casa. Depois disso, Bruna teria retornado à casa da família para pedir que a menina fosse morar com o casal. Até a presente momento houve apenas três adolescentes vítimas do casal, sendo duas de Belterra e a outra da Comunidade São Domingos, a idade deles variam entre 14 e 16 anos.

O casal será encaminhado ainda pela manhã desta sexta-feira para a Central de Triagem da penitenciária de Santarém, na vila de Cucurunã. Os filhos do casal, uma criança de dois anos e uma de cinco, ficarão sob a tutela dos avós.

Fonte: RG 15/O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...