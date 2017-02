Em busca de equilíbrio, Santos coloca modelo de jogo à prova no San-São

Peixe inicia 2017 ainda mais ofensivo, e o técnico Dorival Júnior e o elenco têm a convicção de que atacar é a melhor defesa. Clássico é visto como teste para 2017

Mais do que os três pontos em início de Campeonato Paulista, o clássico contra o São Paulo será para o Santos um teste sobre o modelo de jogo de 2017, em que o lema é atacar, mesmo que a defesa possa sofrer.

Dorival Júnior disse que não está preocupado com a defesa, já que o ataque corresponde, mas tem conversado com o elenco sobre formas de deixar a defesa menos exposta, com reação rápida no contra-ataque do adversário, por exemplo, e atenção total nas bolas paradas.

Com só um zagueiro de origem – Lucas Veríssimo -, e Yuri, volante, como defensor, o Alvinegro tem atuado com a primeira linha de defesa alta, quase no meio-campo. Os volantes – Leandro Donizete e Thiago Maia -, ajudam na construção e os meias e atacantes não guardam posição, com movimentação frequente.

Expectativa de jogo aberto

O Peixe espera um clássico aberto nesta quarta-feira, com o São Paulo também no ataque. O técnico Rogério Ceni tem incentivado o seu time a ficar com a posse de bola e vem de goleada por 5 a 1 contra a Ponte Preta.

– A parte boa é que jogo fica franco, de transição rápida. Gostamos desse tipo de jogo. Gostamos que tentem jogar contra a gente. Parte ruim é que se o jogo encaixar, fica perigoso. Eles colocam mais jogadores no nosso campo de defesa e tentam fazer o gol. É o que acredito que vão fazer. O São Paulo não virá para se defender – analisou Victor Ferraz.

O Santos não perde para o São Paulo, na Vila Belmiro, desde 2009. Pelo Campeonato Paulista, o tabu é ainda maior e a invencibilidade dura 14 anos.

Próximo adversário: São Paulo

Local: Vila Belmiro, Santos

Data e horário: quarta-feira, 21h45 (de Brasília)

Escalação provável: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão

Desfalques: Vanderlei (fratura no dedo), Renato e David Braz (estiramento na panturrilha, Ricardo Oliveira (ainda em pré-temporada após caxumba) e Gustavo Henrique e Luiz Felipe (ruptura de ligamentos do joelho)

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo

Transmissão: TV Globo para SP (com Cleber Machado, Caio Ribeiro, Casagrande e Paulo César Oliveira) e Premiere, Premiere HD e PFCI (com Odinei Ribeiro e Wagner Vilaron); Rádio Globo/CBN (com Oscar Ulisses, Mário Marra e Paulo Massini)

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir de 20h30

