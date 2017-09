Em caravana, Lula investe em críticas a Temer e não fala sobre Dilma

Lula evitou falar sobre a responsabilidade de Dilma quanto a crise fiscal agravada pelas “pedaladas”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71 anos, está em caravana pelo Nordeste. As visitas terminam nesta terça-feira (5) no Maranhão e levaram centenas de pessoas às ruas nos últimos dias, para apoiar o petista. A caravana contou com três ônibus escoltada pela PM em Estados de aliados (como os governadores Camilo Santana, PT-CE, e Wellington Dias, PT-PI).

“A caravana foi feita para conversar com a população e lideranças locais. Para ver o que mudou no Nordeste, nas capitais e no interior, nos governos do PT, e os retrocessos no atual governo. Não havia expectativa nenhuma quanto ao público”, explicou a assessoria que acompanha o ex-presidente.

Lula usou os seus discursos para criticar o plano de Michel Temer de reformar a Previdência e não falou sobre a responsabilidade de Dilma quanto a crise fiscal agravada pelas “pedaladas”.

O petista também evitou falar em ajuste. Lula destacou o sucesso das políticas de seu governo e prometeu acelerar mais o gasto público direcionado aos mais pobres caso volte após “os retrocessos do golpista”.

A Folha refere que, na semana passada, dois dados do IBGE debilitaram esse discurso: o PIB do segundo trimestre cresceu 0,2% (a segunda alta seguida) e a taxa de desemprego caiu de 13,6% para 12,8% no trimestre até julho, com 721 mil pessoas a menos na fila por um emprego. O ex-presidente do Banco Central de Lula e atual ministro de Temer, Henrique Meirelles (Fazenda), tem estado à frente da recuperação da recessão de Dilma. Meirelles não é nem do PT nem do PMDB, mas filiado ao PSD.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...