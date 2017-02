Em clássico disputado, Remo vence Paysandu por 2 a 1

Edgar marcou dois gols para o Leão, enquanto Rodrigo Andrade fez o único gol dos bicolores

Em uma partida equilibrada, Paysandu e Remo fizeram o primeiro clássico de 2017, o 737º da história, na tarde deste domingo (12), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O Leão saiu na frente com o atacante Edgar no primeiro tempo, e os bicolores deixaram tudo igual na etapa complementar com Rodrigo Andrade. O quadro se inverteu no final do segundo, novamente com Edgar e time azulinou terminou vencendo por 2 a 1.

Primeiro tempo

No primeiro tempo, o Remo foi mais eficiente. A equipe azulina focou marcar no campo de defesa e explorar contra-ataques. Já o Paysandu, teve mais posse de bola, porém mostrou pouca criatividade no setor ofensivo.

O Leão inaugurou o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Léo Rosa cruzou na área do Paysandu, Flamel desviou no primeiro pau e Edgar, em posição irregular, empurrou para o fundo da rede.

O empate do Papão aconteceu aos 37. Rodrigo Andrade arriscou de muito longe, a bola desviou no meio do caminho em Tsunami e “matou” o goleiro André Luís, que já se jogava para o outro lado. Tudo igual!

Confira o lance a lance da partida

Segundo tempo

O Paysandu melhorou no segundo tempo e teve a chance da virada aos 25. Em bola alçada na área adversária, Léo Rosa desviou com o braço dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Leandro Cearense foi para a cobrança, mas bate muito mal, quase no meio, e o goleiro André Luís fez a defesa.

O Remo conseguiu fechar o placar aos 48, Em contra-ataque fulminante, Jaquinha pegou a zaga bicolor toda aberta. Ele lançou Edgar dentro da área, cara a cara com Emerson, que chutou no canto, sem chances para o goleiro bicolor. 2 x 1.

Resultado

Com a vitória, o Remo chega aos 8 pontos. O time azulino encosta no o Independente de Tucuruí, líder do grupo A2. Enquanto no grupo A1, o Paysandu permanece na lanterna da chave com três pontos, devido o Cametá ter vencido o São Francisco.

Próxima rodada

O próximo compromisso dos azulinos no Parazão, é no domingo (19) contra o Paragominas no Mangueirão. Durante a semana, o Leão encara o Brusque, pela Copa do Brasil, fora de casa, na quinta-feira (16). Já os bicolores enfrentam o São Francisco na próxima quarta-feira (15), às 20h30 (horário local), na Curuzu.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...