Em comício, Madalena Hoffman (PSDB) ataca prefeito, Macarrão e Dill.

A coligação que tem a ex-prefeita Madalena Hoffman(PSDB) como candidata a prefeita com vice-prefeito Otacir Machado (PRB), esta mantendo a média de um comício por dia, e para esta sexta-feira (02), esta marcado o evento no bairro Jardim Magalhães. Agenda da Prefeitável desta sexta-feira (02), não foi divulgada.

