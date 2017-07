Em cumprimento de mandado judicial, homem é preso por tentativa de estupro em Oriximiná

Willian Gemaque teria tentado abusar sexualmente uma adolescente de 16 anos, no dia 29 de junho. Prisão aconteceu nesta quinta-feira (13) no bairro São José Operário.

As Polícias Civil e Militar cumpriram nesta quinta-feira (13) um mandado de prisão expedido pela Justiça de Oriximiná, no oeste do Pará. Willian Gemaque Ribeiro, de 26 anos, é acusado de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos. O caso teria acontecido no dia 29 de junho enquanto a vítima tomava banho. A prisão aconteceu no bairro São José Operário.

De acordo com a polícia, o acusado foi até a residência da adolescente e esperou ela ir tomar banho em um banheiro externo a casa. O acusado ficou escondido e após alguns minutos a vítima ouviu um barulho e o enxergou.

Willian se aproximou da menor com uma camisa enrolada no rosto, agarrando-a à força. Ele teria informado que estava armado e se a vítima reagisse sofreria consequências.

Ainda segundo a polícia, ao perceber que ele não estava armado, a adolescente bateu com o joelho na genitália do acusado e pediu ajuda. Durante a fuga, Willian deixou a carteira porta cédula cair. Nela estavam alguns documentos pessoais incluindo o RG.

O caso foi registrado na delegacia do município e o titular do órgão solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem, que foi decretada no dia 6 de julho. Após a prisão, Willian foi levado à delegacia, onde permanece até que seja feita a comunicação ao juiz. A polícia também aguarda que outras vítimas de estupro possam comparecer à delegacia para o reconhecimento do acusado.

