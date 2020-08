Em Dia de Fogo nuvem de fumaça cobre cidade de Novo Progresso

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Um ano após “dia do fogo”, a cidade de Novo Progresso volta ser noticia na imprensa nacional pelos focos de incêndio que queima a floresta Amazônia.

No final da tarde desta segunda-feira(10), uma nuvem de fumaça cobriu a cidade de Novo Progresso, as imagens foram divulgadas em rede nacional.

Leia Também:Novo Progresso entre seis cidades que mais desmataram no Pará

*Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles destrói garimpos para aliviar pressão internacional

*Ibama destrói maquinas em Garimpo na região de Novo Progresso-Fotos e Vídeos

Em Novo Progresso as imagens foram postadas por internautas nas redes sociais.

Fotos : Filmaker.con / Reuters

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

