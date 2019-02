Em estado grave, atleta de 15 anos ferido após incêndio será transferido

Foto: (Reprodução/O Liberal)

Jhonatan Cruz Ventura está com 40% do corpo queimado e irá para hospital referência no tratamento; outros dois permanecerão no Hospital Lourenço Jorge

Após a tragédia no CT do Flamengo, três sobreviventes foram levados para o hospital. Entretanto, Jhonatan Cruz Ventura, de 15 anos, está com 40% do corpo queimado e será transferido para o Hospital Pedro II, referência no tratamento de queimados. Ele está em estado grave e passa por cirurgia neste momento para remoção da pele queimada.

Francisco Diogo Bento Alves, também de 15 anos, está no CTI do Hospital Lourenço Jorge, com estado é considerado estável. Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, está lúcido e conversando. Ambos estão em observação.

Na manhã desta sexta-feira, um incêndio atingiu parte da estrutura do CT Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo e fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até o momento, Bombeiros confirmam 10 mortes e três feridos. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h10 da manhã para controlar as chamas em um local que era utilizado como alojamento para as categorias da base.

Fonte:LANCE/O Liberal.

